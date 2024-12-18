Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 18 Aralık maç programı...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur müsabakaları dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.

Futbolseverler Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

18 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

18 Aralık Çarşamba

13:00 Boluspor - 1461 Trabzon FK

13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

13:00 GMG Kastamonuspor - Bodrum FK

13:00 Keçiörengücü - Sivasspor

13:00 Muş Spor Kulübü - Antalyaspor

13:00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor

15:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor

15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

18:00 Menemen FK - MKE Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK

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Hüseyin Topuz
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