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Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 18 Aralık maç programı...

Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 18 Aralık maç programı... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünün maç programı..