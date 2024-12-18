Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 18 Aralık maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur müsabakaları dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.
Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak maçlar ile devam ediyor.
Futbolseverler Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
18 Aralık 2024 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
18 Aralık Çarşamba
13:00 Boluspor - 1461 Trabzon FK
13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
13:00 GMG Kastamonuspor - Bodrum FK
13:00 Keçiörengücü - Sivasspor
13:00 Muş Spor Kulübü - Antalyaspor
13:00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor
15:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
18:00 Menemen FK - MKE Ankaragücü
20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK