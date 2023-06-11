Türkiye Kupası'nı kim kazandı? 2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi... 2023 Ziraat Türkiye Kupası'nda kupanın sahibi belli oldu. Fenerbahçe ve Başakşehir arasında geçen zorlu mücadele sona erdi. İşte 2023 Türkiye Kupası'nın sahibi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonun şampiyonu belli oldu. Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin tek umudu Ziraat Türkiye Kupası oldu. Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İki takım da kupayı kaldırmak için kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısında Batshuayi'nin 2 golü sarı-lacivertlileri öne taşıdı. ZTK finalinin ikinci yarısının da tamamlanmasıyla 2023 Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu. Kupanın sahibi Fenerbahçe! Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.