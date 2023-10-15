Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Letonya'yı konuk ediyor.

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmak için mücadele eden A Milli Takımımz grupta oynadığı son maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan A Milli Takım Letonya engelinide aşmak istiyor.

Hırvatistan'ı yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine yükselen A Milli Takımımız EURO 2024'e katılma yolunda önemli bir aşama kaydetti.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

A Millilerimiz Konya'da karşılaşacağı Letonya'yı yendiği taktirde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.

Futbolseverler Türkiye ile Letonya arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

Türkiye - Letonya maçı ne zaman?

Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim Pazar (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç TRT1 ekranlarında canlı yayınlanacak..

Muhtemel 11'ler

Türkiye - Letonya maçının muhtemel 11'leri belli oldu. İşte sahaya çıkması beklenen 11'ler..

Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper

Letonya : Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis