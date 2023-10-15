Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde, Hırvatistan'ı yenerek liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımımız Konya'da Letonya ile karşılaşıyor. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Letonya'yı konuk ediyor. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmak için mücadele eden A Milli Takımımz grupta oynadığı son maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan A Milli Takım Letonya engelinide aşmak istiyor. Hırvatistan'ı yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine yükselen A Milli Takımımız EURO 2024'e katılma yolunda önemli bir aşama kaydetti. A Millilerimiz Konya'da karşılaşacağı Letonya'yı yendiği taktirde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Futbolseverler Türkiye ile Letonya arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları.. Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim Pazar (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç TRT1 ekranlarında canlı yayınlanacak.. Muhtemel 11'ler Türkiye - Letonya maçının muhtemel 11'leri belli oldu. İşte sahaya çıkması beklenen 11'ler.. Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper Letonya : Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis