Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler..

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri yedinci maçında Letonya'yı konuk ediyor.
Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmak için mücadele eden A Milli Takımımz grupta oynadığı son maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan A Milli Takım Letonya engelinide aşmak istiyor.
Hırvatistan'ı yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine yükselen A Milli Takımımız EURO 2024'e katılma yolunda önemli bir aşama kaydetti.
A Millilerimiz Konya'da karşılaşacağı Letonya'yı yendiği taktirde EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak.
Futbolseverler Türkiye ile Letonya arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..
Türkiye - Letonya maçı ne zaman?
Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim Pazar (bugün) günü saat 21:45'te oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç TRT1 ekranlarında canlı yayınlanacak..
Muhtemel 11'ler
Türkiye - Letonya maçının muhtemel 11'leri belli oldu. İşte sahaya çıkması beklenen 11'ler..
Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper
Letonya : Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis