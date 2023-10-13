Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA EURO Elemeleri! UEFA 2024 EURO Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Takımımız, bir sonraki grup maçında, Letonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin detayları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan galibiyetinin ardından puan sıralamasında liderliği ele geçirdi ve şimdi gözler Letonya ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Ay yıldızlı temsilcimiz, bu maçı kazanarak puan sıralamasındaki üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Türkiye, puan tablosunda Hırvatistan'ın 3 puan önünde yer alıyor ve Letonya karşısında alınacak bir galibiyetle bu avantajını sürdürmek istiyor. A Milli Takım, Montella'nın teknik direktörlüğünde Letonya maçı için hazırlıklarına şimdiden başladı. Gruptaki diğer karşılaşmalarda topladığı 13 puanla lider konumda bulunan Türkiye, bu karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 16'ya yükseltecek ve liderliği sağlamlaştıracak. Önce Adana'da oynanacağı açıklanan Letonya maçının yeri değiştirildi. Türkiye, Letonya karşılaşmasını nerede oynayacağını merak ediyor. Öte yandan maçın tarihi ve yayın kanalı da merak konusu. İşte tüm detaylar… Türkiye - Letonya maçı ne zaman? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45’te başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.