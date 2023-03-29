Türkiye (Milli Takım) kaçıncı sırada? Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri puan durumu ve kalan maçlar! Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Takımımız dün akşam Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Dünkü mağlubiyetin ardından sıralama merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri puan durumu ve D grubu fikstür…

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri sona erdi. Seçme turu için heyecan dorukta. D grubunda yer alan A Milli Takımımız ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye ikinci maçında ise Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan’ı ağırlayan A Milli Takımımız dün akşam 2-0’lık skorla mağlup oldu. Dün akşam eleme turunun bitmesinin ardından Türkiye’nin puan durumu ve maç fikstürü araştırılmaya başladı. Peki Türkiye grupta hangi takımlarla mücadele edecek, puanı kaç? İşte EURO 2024 Elemeleri D grubu puan durumu ve Türkiye maç fikstürü... Euro 2024 D grubu puan durumu 1- Hırvatistan - 4 2- Galler - 4 3- Türkiye - 3 4- Ermenistan - 0 5- Letonya 0 A MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ VE TARİHLERİ · 16 Haziran 2023 Letonya-Türkiye · 19 Haziran 2023 Türkiye-Galler · 8 Eylül 2023 Türkiye-Ermenistan · 12 Ekim 2023 Hırvatistan-Türkiye · 15 Ekim 2023 Türkiye-Letonya · 21 Kasım 2023 Galler-Türkiye