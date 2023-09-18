Türkiye - Peru voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı CANLI İZLE 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunun 3. maçında Filenin Sultanları, Peru ile karşı karşıya gelecek. Voleybol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye – Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

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2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvaya, grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar dahil olacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Elemeleri'nde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Porto Riko ve Bulgaristan karşısında gösterdiği etkili oyunla galibiyet elde etti. Şimdi ise sıra Peru karşılaşmasında.

Filenin Sultanları, Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş gibi önemli oyuncularıyla sahaya çıkarak bir galibiyet daha hedefliyor.

Voleybolseverler ise bu önemli müsabakayı canlı izlemek için maç saatlerini ve yayın kanalını merak ediyorlar.

Peki, Türkiye - Peru voleybol maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

Türkiye - Peru maçı ne zaman?

Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Filenin Sultanları - Peru maçı 19 Eylül 2023 Salı günü saat 07:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - PERU MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları maç programı

19 Eylül Salı 07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba 7.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma 10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi 13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar 10.00 Türkiye - Belçika