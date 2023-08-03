Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye - Polonya maçının detayları..

Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

15 Ağustos ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı.

Filenin Sultanları hazırlık döneminde Polonya ile üç kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol takımımız Polonya ile ilk hazırlık maçını oynadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Şimdi gözler Polonya ile oynanacak olan ikinci hazırlık maçına çevrildi. Voleybol severler Türkiye - Polonya maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Türkiye - Polonya maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, Polonya ile ikinci hazırlık maçını 4 Ağustos Cuma (yarın) günü saat 18.30’da oynayacak.