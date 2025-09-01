Türkiye - Sırbistan liderlik maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroBasket 2025 A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’nda liderlik maçına çıkıyor. Milliler, grubun en kritik maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...