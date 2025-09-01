Türkiye - Sırbistan liderlik maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroBasket 2025

EuroBasket 2025 heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’nda liderlik için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan 12 Dev Adam, grubun en zorlu maçlarından birinde Sırbistan ile karşılaşacak.
Peki, Türkiye - Sırbistan liderlik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Sırbistan maçı, 3 Eylül Çarşamba günü Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanacak.
Basketbolseverler, saat 21.15’te başlayacak bu kritik mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.