Türkiye - Sırbistan liderlik maçı ne zaman, hangi kanalda? EuroBasket 2025

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’nda liderlik maçına çıkıyor. Milliler, grubun en kritik maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 16:56
EuroBasket 2025 heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’nda liderlik için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan 12 Dev Adam, grubun en zorlu maçlarından birinde Sırbistan ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Sırbistan maçı, 3 Eylül Çarşamba günü Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanacak.

Basketbolseverler, saat 21.15’te başlayacak bu kritik mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.

