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Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Filenin Sultanları final maçı canlı izle Abone Olun

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Filenin Sultanları final maçı canlı izle A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak finale yükseldi. Voleybol tutkunlarının heyecanla beklediği final maçı için geri sayım başladı. Peki, Türkiye - Sırbistan final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izle…

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte, Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselme başarısı elde etti. Türkiye'nin gurur kaynağı olan kadın voleybol takımı, mücadeleci ve başarılı performanslarıyla taraftarlarını sevindirmeye devam ediyor. Finaldeki rakipleri ise Sırbistan olacak. Şimdi tüm gözler, final maçının tarihine, saatinin ve yayınlanacağı kanala çevrildi. Voleybol tutkunları arama motorlarında "Türkiye - Sırbistan final maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... Türkiye - Sırbistan final maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile karşılaşacağı final maçı 3 Eylül Pazar günü (bugün) saat 21:00’de başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

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