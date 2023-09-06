Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri son 16 turunda! 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız son grup maçında İsrail’i 3-0 mağlup etti. Şimdi gözler son 16 turunda! Peki, Filenin Efeleri son 16 turu maçı ne zaman? Türkiye- Slovenya maçı hangi tarihte? İşte detaylar…

ensonhaber.com Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla son 16 turuna yükseldi. Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda İsrail'i karşısında üstün bir oyun sergileyerek 3-0 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Efeleri’nin son 16 turundaki rakibi ise Slovenya oldu. Şampiyonanın ardından Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için mücadele edecek. Türkiye, bu önemli organizasyonda uluslararası arenada adını duyurmak ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etmek için mücadele edecek. Zorlu mücadele için araştırmalar hız kazandı. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? Türkiye - Slovenya son 16 turu voleybol maçı 8 Eylül 2023 Cuma günü yapılacak. Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.

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