Türkiye - Ukrayna basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme 3. turunda Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Basketbol tutkunları maçın detaylarını merak ediyor. Peki Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız turnuvada 3. maçına çıkacak. C Grubu’nda yer alan Milli Takım, ilk maçında İzlanda ile eşleşti. Rakibini 99-72 mağlup etti. İkinci maçında ise Bulgaristan’ı 104-66 mağlup eden A Milli Takım, 3. Maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Son maçına da galibiyet için çıkacak olan Milli Takım, gruptan lider olarak ayrılmak istiyor. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar… Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman? Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Ukrayna maçı 15 Ağustos 2023 Salı günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.