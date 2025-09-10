Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Tam 16 yıl aradan sonra EuroBasket’te yeniden çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı, tarihî bir başarıya daha imza attı.

“12 Dev Adam” sahaya çıktığı kritik mücadelede Polonya’yı 91-77 gibi net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Şimdi gözler, yarı finalde oynanacak Türkiye - Yunanistan maçına çevrildi. Basketbolseverler, milli takımın yeni destan yazıp finale adım atıp atamayacağını merakla bekliyor. Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak. Türkiye–Yunanistan maçının saati ve yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.