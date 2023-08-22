Türkiye - Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi’nde tarih yazan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda gruptaki son maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye - Yunanistan Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

ensonhaber.com Türkiye'nin gurur kaynağı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi sonrası Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarına devam ediyor. Şampiyonanın ilk maçında İsveç'i mağlup ederek güçlü bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ardından Azerbaycan karşısında da üstün bir oyun sergileyerek 3-0'lık galibiyet elde etti. Üçüncü maçında ise Çekya ile karşılaşan Ay Yıldızlılarımız, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek grup aşamasındaki üçüncü zaferine imza attı. Bu başarılarıyla birlikte üst üste 3 galibiyet elde eden milli takımımız, 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki dördüncü ve son maçı ise Yunanistan ile gerçekleşecek. İzleyiciler ve sporseverler, milli takımımızın bu önemli mücadelesini heyecanla bekliyor. İşte maçın detayları… Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman? Türkiye - Yunanistan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 18.00'da oynayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.