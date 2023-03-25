Türkiye'de 2 yeni banka kurulacak! İşte isimleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte 2 yeni bankanın ismi...

Türkiye'de bankacılık sektöründe önemli bir gün...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bankalar listesine 2 yeni isim daha eklenecek.

Yeni kurulacak olan bankaların hangileri olduğu da merak konusu.

İşte yeni bankaların isimleri...

Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.