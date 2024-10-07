Türkiye'de 47 yıl yasaktı! Langırtın yasaklanma sebebi bakın neymiş... Türkiye'de 2015 yılına kadar yasak olan langırtın neden yasaklandığını biliyor musunuz? İşte ülkemizde 47 yıl boyunca yasak olan langırtın yasaklanma sebebi...

Hüseyin Topuz

Türkiye'de langırt (masa futbolu) 1968 yılında kumar oynatılmasını engellemek amacıyla yasaklanmıştı.

13 Aralık 1968 tarihli 1072 sayılı kanuna göre langırtı ‘umuma mahsus veya umuma açık yerlerde bulundurmak, çalıştırmak, yurda sokmak ya da imal etmek’ yasaktı.

Langırt makinelerinin kahvehane ve benzeri yerlerde kumar amaçlı kullanılması, devletin bu oyunu yasaklama kararı almasına neden olmuştur.

O dönemde, langırt makinelerinin bahis ve kumar faaliyetlerinde kullanıldığı düşünülerek yasaklanması uygun görülmüştü.

Ancak, yıllar içinde bu yasağın kaldırılması ve langırtın yeniden serbest bırakılması talepleri de gündeme gelmiştir.

Aradan geçen 47 yılın ardından Anayasa Mahkemesi 2015 yılının sonlarında aldığı kararla langırttaki yasağı kaldırdı.