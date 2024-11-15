Türkiye’de en çok göç veren iller açıklandı: Bu şehirde kimse durmak istemiyor

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Türkiye’de her yıl farklı sebeplerle bazı şehirlerden bazı şehirlere yoğun bir göç yaşanıyor.

Bu göç hareketleri, hem göç veren illerdeki nüfusu azaltırken hem de göç alan şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu artırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait en çok göç veren illerle ilgili verilerini açıkladı.

Peki, hangi şehirler bu listenin başında yer aldı ve göç hareketlerinin ardında hangi nedenler yatıyor?

İşte TÜİK verilerine göre Türkiye’de en çok göç veren iller…

TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÖÇ VEREN İLLER

TÜİK, 2023 yılına ait ''İç Göç İstatistikleri''ni açıklayarak Türkiye’deki göç hareketlerini gözler önüne serdi. Verilere göre, bazı illerden büyük göç dalgalarının yaşandığı dikkat çekti.

İstanbul, Türkiye’nin en fazla göç veren ili olarak öne çıktı. 2023 yılında İstanbul’dan tam 581 bin 330 kişi göç etti. Başkent Ankara ise 208 bin 740 göç veren ikinci şehir oldu. Hatay, 164 bin 247 kişilik göçle üçüncü sırada yer aldı.

Diğer yandan, en az göç veren iller arasında Ardahan, Tunceli ve Kilis yer aldı.

Göç etmenin birçok farklı sebebi olabilir. Ekonomik nedenler, çatışmalar, doğal afetler ve evlilik pek çok farklı neden insanların göç etmesine neden olabilir.