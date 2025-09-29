Türkiye’de kaç BİM mağazası var? 2025 güncel rakamlar...

Türkiye’de her sokakta karşımıza çıkan BİM mağazaları, tüketicilerin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Şirketin geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat politikası, farklı bölgelerdeki tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Peki, ülke genelinde tam olarak kaç BİM mağazası bulunuyor? İşte, 2025 güncel rakamlar...

Türkiye’de kaç BİM mağazası var?

Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden BİM, 2025 itibarıyla toplam mağaza sayısını 12.261’e çıkardı.

Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık %7,3 artışı işaret ediyor ve şirketin hızlı büyüme stratejisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BİM’in Türkiye genelinde bulunan mağazalarının büyük çoğunluğu standart BİM formatında hizmet verirken, 30 Haziran 2025 itibarıyla 312 FİLE mağazası da faaliyet gösteriyor.

Perakende sektöründeki bu büyüme, BİM’in hem şehir merkezlerinde hem de kırsal alanlarda güçlü bir şekilde varlık göstermesini sağlıyor.

Yeni mağazalar açılmaya devam ettikçe, şirketin Türkiye genelindeki ulaşılabilirliğinin ve müşteri kitlesinin de artması bekleniyor.