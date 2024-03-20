Türkiye'de sperm bankası var mı? Sperm bağışı nasıl yapılır, ücretli mi? Sperm bağışı, bir erkeğin spermini sağlık kuruluşlarına veya doğurganlık kliniklerine bağışlaması işlemidir. Bu bağışlanan sperm, çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlere veya tek başına anne olmak isteyen kadınlara yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Peki, Türkiye'de sperm bankası var mı? Sperm bağışı nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ensonhaber.com

Sperm, erkek üreme hücresidir ve döllenme sürecinde hayati bir rol oynar. Sperm, erkek üreme sistemi tarafından üretilir ve genellikle testislerde oluşur.

Sperm, dişi üreme sistemi boyunca hareket ederek yumurta hücresini döllenmek üzere bulur ve döllenme gerçekleşirse, yeni bir embriyo oluşur.

Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlere veya tek başına anne olmak isteyen kadınlar ise bu süreçte sperm bağışından faydalanırlar.

Sperm bağışı, bir erkeğin spermini sağlık kuruluşlarına veya doğurganlık kliniklerine bağışlaması işlemidir.

Sperm bankası yoluyla her yıl 100 bin çocuk dünyaya gelmektedir.

Sperm bağışı para kazandırır mı? Sperm bağışı nasıl yapılır? Sperm bağışı yasal mı?Sperm bağışı yapmak caiz mi? Türkiye'de sperm bankası var mı? gibi soru başlıkları sıklıkla merak edilmektedir.

İşte konuya ilişkin detaylar...

Sperm bağışı nasıl yapılır?

İlk adım, sperm bağışında bulunmak isteyen erkeklerin doğurganlık kliniklerine veya sağlık kuruluşlarına başvurmasıdır. Bu başvuru sırasında, bağış yapmak isteyen kişiler genellikle bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirme, genel sağlık durumlarının ve tıbbi geçmişlerinin incelenmesini içerebilir.

Değerlendirme sürecinden sonra, kişi uygun bulunursa, sperm bağışçısı olmak için onay alır.

Sperm bağışı işlemi genellikle bir mastürbasyon yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında, bağışçı bir odada özel bir boşaltma kabini kullanır ve toplanan sperm örneği daha sonra saklanmak üzere dondurulur.

Türkiye'de sperm bankası var mı?

2010 tarihli Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik m.18 gereğince, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri uygulamaları ile ilgili yasaklar başlığı altında Türkiye'de sperm bağışı yapmanın ve sperm bankası açmanın yasal olarak mümkün olmadığı düzenlenmiştir.

Sperm bağışı ücretli mi?

Kalite standartlarına uyan sperm bankası donöründen her bir bağışta 500 dolar kazanırken, yıllık 60 bin dolarlık gelir elde edebiliyor.

Sperm donasyonu fiyatları ise 2023-2024 yılları arasında yine uygun şartlarda ve yine makul koşullarda 3000-3700 euro olarak değişiyor.

Sperm bankasından hamilelik caiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı yumurta ve sperm donasyonu konusundaki girişimlerin caiz olmadığını ifade etmiştir.

Meşruiyet sınırları gerek spermin, gerek yumurtanın nikah birliği içindeki eşlerden temin edilmesine, ana rahminin de bizzat eşin rahmi olmasına bağlıdır. Yani sperm, yumurta ve rahim nikah altındaki eşlerin olmalıdır.

Bunun dışında bir sperm bankasından sperm almak suretiyle çocuk sahibi olmanın ya da yumurta nakli suretiyle çocuk sahibi olmak İslam dini açısından uygun değildir.