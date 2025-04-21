Türkiye’de toplu taşıma ücretleri karşılaştırıldı! İşte en ucuz ve en pahalı iller…

Haber Merkezi
Türkiye genelinde şehir içi ulaşım ücretleri karşılaştırıldı, ortaya şaşırtıcı bir tablo çıktı.
Aynı otobüse binip bambaşka ücretler ödeyen vatandaşlar için hazırlanan bu analiz, toplu taşımanın nerede ekonomik nerede cep yaktığını gözler önüne serdi.
Araştırma, belediyelere ait otobüs, tramvay ve metro hatlarında tam bilet üzerinden yapıldı.
İşte en ucuz ve en pahalı şehirler:
TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ EN PAHALI ŞEHİRLER
Kütahya: 27 TL
Zonguldak: 27 TL
Antalya: 27 TL
İstanbul: 27 TL
Kocaeli: 27 TL
TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ EN UCUZ ŞEHİRLER
Karaman: 4 TL
Tunceli: 8 TL
Batman: 12 TL
Hakkari: 12 TL
Ağrı: 13 TL