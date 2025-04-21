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Türkiye’de toplu taşıma ücretleri karşılaştırıldı! İşte en ucuz ve en pahalı iller…

Türkiye’de toplu taşıma ücretleri karşılaştırıldı! İşte en ucuz ve en pahalı iller… Türkiye genelinde toplu taşıma ücretleri masaya yatırıldı. Araştırma sonuçları, şehirler arasındaki dikkat çekici farkları ortaya koydu. İşte Türkiye’de toplu taşıma ücretlerinin en ucuz ve en pahalı olduğu şehirler…