Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu! Zirvenin sahibi…

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişin yaptığı "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmaları tamamlandı.

2007 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yayınlanmaya devam eden listenin zirvesine hava olu devi yerleşirken listenin devamında yer alan markalar dikkat çekti.

Daha öne 100 marka ile sınırlı olan ancak sermaya piyasasına dahil olan markalardaki artış nedeniyle 125’e çıkan marka sayısı arasında girmeyi başara markalar değerleriyle şaşırttı. İşte, Türkiye’nin en değerli markaları…

MİLYAR DOLARLIK DEĞERİYLE ZİRVE’YE YERLEŞTİ

Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu.

Arçelik, 1 milyar 645 milyon dolarla ikinci sırayı alırken, Türkiye İş Bankası dikkat çekici bir çıkış yaparak 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncülüğe yerleşti.

Vestel ise geçen yılki üçüncülüğünü bu kez Arçelik ve İş Bankası’na kaptırarak 928 milyon dolarla dördüncü sıraya geriledi. İlk 10’daki diğer önemli isimler arasında Ford Otosan, Ziraat Bankası, LC Waikiki, Garanti BBVA, Yeni Rakı ve Vakıfbank yer aldı.

Elektrikli araç sektöründe Türkiye’nin gurur projesi olan Togg, geçen yılki 20. sırasını bu yıl da koruyarak 179 milyon dolarlık marka değeriyle istikrarını sürdürdü.

Bu yılki listede öne çıkan bir diğer gelişme ise 24 yeni markanın ilk kez sıralamaya dahil olması. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Çelik Motor, Eker, Gezinomi, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Sasa, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo, Yiğit Akü, Efor Çay, Bizim, Doğan Trend, Eksun, Reeder ve Penta, Türkiye’nin en değerli markaları listesine isimlerini yazdırdılar.