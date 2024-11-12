Türkiye’nin en kalabalık mahallesi belli oldu! Nüfusu 4 şehrin nüfusundan fazla olan mahalle bakın neredeymiş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler neticesinden Türkiye’nin en kabalalık mahallesine sahip olan il belli oldu.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken İstanbul’un mahallelerini geride bırakmayı başaran o ildeki mahallenin nüfusu 4 şehrin nüfusunu da geçti.

Nüfus dağılımında yaşanan bu belirgin fark tüm tahminleri alt üst etmeyi başardı. Bakın Türkiye’nin en kalabalık mahallesine sahip olan il hangisi oldu.

NÜFUSU 4 ŞEHRİN NÜFUSUNU GEÇİYOR!

TÜİK tarafından paylaşılan verilerine göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi oldu.

Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri sıralamasında ilk sırada 143 bin nüfus ile Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Bağcılar mahallesi yer alırken, 2. sırada ise İstanbul Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 112 bin nüfusla yer aldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı olan mahallenin nüfusu, dört ilden daha fazla nüfusa sahip olmasıyla da dikkat çekti. 143 bin kişilik nüfusu ile Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli'yi gerisinde bıraktı. Mahallenin nüfusunun yakın zamanda 200 bine ulaşması bekleniyor.