Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı.. Bir internet sitesi tarafından yapılan ve 22 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu. İşte Türkiye'nin en sinirli illeri sıralaması..

ensonhaber.com İnternet üzerinden yapılan bir ankete göre Türkiye'nin en sinirli illeri belli oldu. 22 bin kişinin katıldığı ankette kullanıcılara 15 farklı soru soruldu. Bu soruların neticesinde Türkiye'nin en sinirli illeri ortaya çıktı. Yapılan ankete göre, büyükşehirlerde yaşayan kişilerin küçük şehirlerde yaşayanlara göre daha sinirli olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada gündeme oturan sinirli iller anketinin sonuçlarına göre Türkiye'nin en sinirli ili Sivas oldu. İşte binlerce kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en sinirli illeri sıralaması.. Türkiye'nin en sinirli illeri Sivas: %64 Samsun: %60 Eskişehir: %56 Hatay: %53 Ankara: %52 Aydın: %50 Çanakkale: %43 Balıkesir: %30 İzmir: %29