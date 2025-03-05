Türkiye’nin en tehlikeli mahalleleri belli oldu! O mahallere gitmek cesaret işi

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Türkiye genelinde yapılan güvenlik analizleri ve polis operasyonlarının verileri incelenerek suç oranlarının en yüksek olduğu mahalleler belirlendi.

Özellikle asayiş olaylarının yoğun yaşandığı, sık sık polis baskınlarının düzenlendiği bu mahalleler, güvenlik açısından en riskli bölgeler arasında gösteriliyor.

Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, silahlı çatışmalar ve organize suçların sık görüldüğü bu mahalleler, hem yerel halkın hem de güvenlik güçlerinin gündeminden düşmüyor.

Yetkililer, bu bölgelerde asayişi sağlamak için yoğun önlemler almaya devam ederken, yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’nin en tehlikeli mahalleleri bakın nereler oldu…

BURALARA GİRMEK CESARET İŞİ

1. Çinçin Ankara

Ankara'nın en tehlikeli ve belalı bölgesidir. Yapılan büyük çaplı baskınlarda kilolarca uyuşturucu ve silah bulunmuştur.

2. Yüreğir Adana

Her ne kadar Kiremithane, Şakir Paşa veya Seyhan gibi bölgeler öne çıksa da özellikle Yüreyir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Adana polisine illallah ettiren bir yerdir.

3. Çilek Mahallesi İçel Mersin

Akdeniz ilçesine bağlı olaylı bir mahalledir. Araçların ve trenlerin taşlanmasıyla gündeme gelmiştir.

4. Kadifekale İzmir

İzmir'in en güzel manzaralarından birine sahip bir gecekondu semtidir. Polisin sürekli bulunduğu yerlerden biri olarak bilinir.

5. Sarıgöl Mahallesi İstanbul

Gaziosmanpaşa'nın mahallelerinden biridir. Sokaklarında her gece çılgın düğünleri olur. Eğlenceli bir yer gibi görünür ama çok tehlikeli bölgelerden biridir.

6. Kore Mahallesi Tekirdağ

Kaçak elektrik ve su kullanımıyla ve tapusuz evleri ile ünlendiği iddia edilmektedir.

7. Gazi Mahallesi İstanbul

Haber bültenlerini sürekli işgal ederek bitmek bilmeyen olaylarıyla İstanbul'un en aksiyonlu ve en tehlikeli mahallelerinden biridir.

8. Hacı Hüsrev Mahallesi İstanbul

Madde dolayısıyla narkotik polislerinin sürekli operasyon yaptığı yerlerden biridir.

9. Bağlar Diyarbakır

Birçok kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır'ın en tehlikeli bölgelerinden biridir

10. Tarlabaşı İstanbul

Eşkıya ve Ağır Roman filmleri burada çekilmiştir. İstanbul'da özellikle ucuz malların buradan piyasaya sürüldüğü söylenir. Her türlü insanın bulunduğu İstanbul'un en tehlikeli bölgelerinden biridir.