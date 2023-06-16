Türkiye'nin en zengini o isim oldu! Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı! İşte o liste.. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in hazırladığı listeye göre Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu. İşte o liste..

Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı. Dünyaca ünlü Forbes dergisinin hazırladığı listeye göre Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu. Dünyanın en zengin iş insanlarının listesini paylaşan ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. Forbes dergisinin hazırladığı listeye göre Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu oldu. Merinos Halı'nın kurucusu ve Erdemoğlu Holding’in sahibi olan İbrahim Erdemoğlu’nun Forbes dergisine göre serveti 5.3 milyar dolar seviyelerinde. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi.. 1- İbrahim Erdemoğlu 2- Murat Ülker 3- Ali Erdemoğlu 4- Semahat Sevim Arsel 5- İpek Kıraç 6- Rahmi Koç 7- Cemil Kazancı 8- Ferit Şahenk 9- Erman Ilıcak 10- Filiz Şahenk