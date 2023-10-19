Türkiye’nin kabusu geri dönüyor! 27 Ekim’e dikkat: Kerem Ökten uyardı… Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, vatandaşları uyardı. Türkiye’yi 27 Ekim’den itibaren etkisi altına alacak. Herkes tedbir alsın.

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Ülkenin hava koşulları konusunda uzman olan Kerem Ökten, son dakika uyarısı yaparak 27 Ekim tarihini işaret etti ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kerem Ökten'in sosyal medya üzerinden yaptığı uyarı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ökten’in “Dikkatli olmak gerekir” ifadeleriyle yaptığı bu uyarı, 27 Ekim tarihinden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Ayrıca, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapılıyor.

Kabus geri geliyor!

Meteoroloji kaynakları, Türkiye'yi bekleyen yeni bir tehlikeye dikkat çekiyor. Kıtalararası rüzgar etkileşimi sonucunda, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgaları Balkanlar üzerinde üstün gelerek Türkiye'ye yöneliyor.

Ünlü meteorolog Kerem Ökten tarafından yapılan uyarılar, bu rüzgarların yaratacağı etkiler konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Özellikle 27 Ekim tarihinden sonra dışarıya çıkmak mecburiyetinde olanlar, dikkatli olmak zorunda.

Sakın dışarı çıkmayın!

Kerem Ökten, sosyal medya platformları üzerinden dikkat çeken bir uyarı paylaştı. Ökten, 27 Ekim tarihini işaret ederek, bu tarihten itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan Lodos rüzgarının tehlikesini belirtti.

Kerem Ökten'in paylaşımında yer alan ifadeler, bu tehdidin ciddiyetini vurguluyor: "27 Ekim'den itibaren Lodos Türkiye'yi bekliyor. Herkes dikkatli olsun!"