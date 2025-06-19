Türkiye’nin sığınağı olan tek ili belli oldu! 81 il arasında bir tek o ilde var

Orta Doğu’da yükselen İsrail-İran gerilimi, sadece bölgeyi değil, Türkiye’yi de tedirgin ediyor. Yaşanan gelişmeler, olası bir çatışma senaryosunda halkın nasıl korunacağına dair soruları beraberinde getirdi.

Özellikle sosyal medyada, "Türkiye’de sığınak var mı?", "Güvenli bölgeler neresi?" gibi sorular gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi.

Tam da bu noktada yoğunlaşan aramalar sonucunda günümüzde halka açık ve aktif şekilde kullanılabilecek 'modern' bir sığınak bulunan il ortaya çıktı. İşte, Türkiye’nin modern sığınağına sahip olan o il…

YALNIZCA BİR İLDE SIĞINAK BULUNUYOR

Günümüzde olası savaş, afet ya da nükleer tehdit senaryolarında halkın nereye sığınabileceği sorusu yeniden gündeme gelirken, Türkiye'de aktif ve kamuya açık tek modern savaş sığınağı dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ilginç yapı, tam Ankara Kalesi’nin altında, tarihin tozlu katmanlarında gizleniyor.

Alman mühendisler tarafından II. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bu sığınak, olası bir hava saldırısına karşı dönemin yöneticileri ve halkı için stratejik bir koruma alanı olarak planlandı. Bugün hâlâ sağlam durumda olan yapı, 80 yılı aşkın süredir başkentin kalbinde sessizce varlığını sürdürüyor.

1200 metrekarelik alan üzerine kurulu sığınakta: 13 oda, 5 salon, 1 yemek salonu ve bir yatakhane bulunuyor.

Sığınağın 3 ayrı giriş kapısı, olası bir çökme ya da saldırı durumunda içeridekilerin farklı yönlerden çıkış yapabilmesini sağlıyor.

Kapasite açısından da oldukça dikkat çekici olan sığınak, kısa süreli yaşam için 3.600 kişiyi, uzun süreli barınma içinse 1.200 kişiyi ağırlayabilecek altyapıya sahip.