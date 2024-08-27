Türklerin Kurt Kapanı: Turan taktiği nedir, nasıl yapılır? Turan taktiği görseli Hilâl Taktiği, Kurt Kapanı veya Turan Taktiği olarak bilinen bu askeri yöntem, düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlar. Peki, Turan taktiği nasıl yapılır? İşte görseli...

Editör: Yağmur Dinç

Mete Han'ın Baideng Muharebesi'nde kullandığı askeri taktik, "Turan" olarak bilinmektedir.

Kurt Kapanı veya Hilal olarak da geçen bu yöntem, Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk devletleri tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

Meydan savaşlarında düşmanı yok etmeyi amaçlayan Turan taktiği, "pusu" olarak da nitelendirilebilir.

Tam bir abluka olan Turan taktiği nedir ve nasıl yapılır inceleyelim.

TURAN TAKTİĞİ NASIL YAPILIR

Ordu, savaş esnasında sağ, sol ve merkez olmak üzere üç kısımdan oluşurdu.

Merkez kuvvetleri düşmana saldırmakta ve bir süre sonra da kaçar gibi geri çekilirlerdir. Bunu yaparken at üzerinde olurlar ve ok atarak savaşa devam ederlerdir. Bu sayede geri giden askerlerin peşinden giden düşman, geri çekilen ordunun sağ ve sol kol tarafından pusuya düşürülürdü.

Çember içine alınan düşman askerleri bu sayede imha edilebilir ve savaş da kazanılabilirdi. Bu taktiğin adı turan olarak bilinirdi.

Turan, Türk ordularının uyguladığı, az kuvvetlerle yüksek sayılı düşmanların yenilebileceği bir taktiktir.

Turan taktiği en iyi şekilde 1740'lı senelerde Nadir Şah ve Alp Arslan tarafından kullanılmıştır.

Mohaç Meydan Muharebesi sırasında ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından kullanılmıştır.