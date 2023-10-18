Turşunun gücü! Grip ve soğuk algınlığına kafa tutuyor! Kışın mutlaka tüketin.. Kış aylarında ortaya çıkan bazı hastalıkların yaygın hale gelmesi turşu tüketimini artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren turşu, grip ve soğuk algınlığına adeta kafa tutuyor..

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Grip ve soğuk algınlıklarına karşı iyi gelen ve bağışıklık sistemini güçlendiren besinler yakından takip ediliyor.

Gribe karşı koyan bazu besinler özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Son günlerde havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarında artış yaşanıyor.

Grip ve soğuk algınlığı yaşayanlar evde yapabilecekleri doğal yöntemler ile hastalıktan kurtulmak istiyor.

Turşu gribe kafa tutuyor

Kış mevsimlerinde ortaya çıkan hastalıkların yaygınlaşması bağışıklık sistemini güçlendiren, grip ve soğuk algınlıklarına iyi gelen turşunun tüketimini de önemli ölçüde artırıyor.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan turşu özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Grip ve soğuk algınlığına yakalananlar havuç, kornişon, salatalık, yeşil domates, biber, soğan, sarımsak, lahana ve kereviz yaprakları gibi sebzelerin, sirke, limon ve tuz desteğiyle yapılan turşuları tüketerek gripten kurtulabilirler.