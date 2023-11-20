Turşuya 4-5 tane atın, bir ömür erimeyecek...

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Turşular, kış sofralarımızı süslüyor. Hem de sağlığa oldukça faydalı.
Lahana, salatalık, fasulye, pancar ve benzer turşu kuranlar, püf noktalarına bakınıyor.
Özenle kurulan turşuların erimesi, herkesin kabusu...
Turşu sebzelerinin kütür kütür kalmasını isteyenler, bunu mutlaka yapıyor.
Kavanoza veya bidona 4-5 tane atmak yetiyor.
İşte işin sırrı!
Asla eritmiyor
Turşuların erimemesi için içine tane karabiber eklemelisiniz.
Karabiber taneleri turşunun sert kalmasını sağlayacak ve lezzetini koruyacaktır.