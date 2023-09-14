TUS/2 sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2023 TUS/2 sınavı ne zaman? Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) için geri sayım başladı. İşte sınavın yapılacağı o tarih..

ensonhaber.com Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) hakkında aramalar hız kazandı. Bu yılın ikinci TUS sınavı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bu yılın ilk TUS sınavı 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler bu yılın ikinci sınavı çevrilmiş durumda. Sınava girecek adaylar TUS/2 sınavı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav için başvuru yapan adayların sınav giriş yerleri belli oldu. Tıpta Uzmanlık Sınavı sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ Sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından sınav tarihi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki bu senenin ikinci sınavı olan TUS/2 hangi tarihte yapılacak? İşte merakla araştırılan o tarihi.. 2023 TUS/2 sınavı ne zaman? 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) 24 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol