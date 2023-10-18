TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS sonuçları sorgulama ekranı.. 24 Eylül'de yapılan TUS/2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak uyandırdı. İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..

ensonhaber.com Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre TUS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimini yayınlamasının ardından TUS sonuçları için geri sayım başladı. Peki TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu sorunun yanıtı.. TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler..