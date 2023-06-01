Tuşlama devri bitti! Wi-Fi şifrenizi QR koda dönüştürün Wi-Fi parolanızı her seferinde söylemek yerine QR koda dönüştürerek kolaylık sağlayabilirsiniz.

Wi-Fi, hayatımızın en önemli bağlantılarından birisidir. Korumak için ise güçlü şifreler belirleriz. Bu şifreler bazen karışık karakterlerden oluşur.

Ev veya iş yerinde paylaşmak istediğimizde ise tek tek kodlamak zorunda kalırız.

Wi-Fi şifresi paylaşmanın en kolay yolunu sizler için araştırdık. Güvenilir bir şekilde internet şifrenizi paylaşmanız için tek yapmanız gereken QR koda dönüştürmek.

Kablosuz internet şifrenizi QR kod haline çevirmek için öncelikle "qifi.org" sitesine giriş yapmalısınız.

qifi.org, ücretsiz olarak WiFi kimlik bilgilerinizi, QR kodunu işlemek için uzak bir web sunucusuna gönderen bir formdur. İOS ve Android için uygundur.

Wifi şifresini QR yapmak için:

qifi.org adlı siteyi açın.

Sitede SSID kısmında Wi-Fi ağınızın adını yazın.

Ardından Key kısmında Wi-Fi şifrenizi yazın.

En alttaki Generate butonuna tıklayın.

Çıkan QR kodun ekran görüntüsünü alın.

İstediğiniz yere asabilirsiniz.