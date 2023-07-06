Tuvalet kağıdı ile kişilik testi! Şecerenizi döküyor... İlişki doktoru Gilda Carle tarafından oluşturulan "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" (Toilet Paper Personality Test) kişiliğinize yönelik dikkat çekici özellikler söylüyor.

Son dönemin en meşhur testlerinden biri de tuvalet kağıtları ile yapılıyor.

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi (Toilet Paper Personality Test) yaratıcısı İlişki Doktoru Gilda Carle tarafından oluşturuldu.

Tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimi ve kişiliğimize dair bir bağlantı olduğu hipotezini savunuyor.

Carle, bu hipotez için 18-75 yaş arasında 2000 kişilik kadın ve erkekten oluşan gruba anket uyguladı.

Ankette katılımcılara tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimleri ve başkalarına ne derece iddialı davranışlarda bulundukları ile ilgili sorular soruldu.

Siz nasıl asıyorsunuz?

Eğer tuvalet kağıdının aşağı sarkan kısmı size değil, iç kısma dönükse ve aşağıdan yukarı asıyorsanız, itaatkar bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda empati yeteneği yüksek ve sabırlı bir kişisinizdir.

Eğer tuvalet kağıdını üstten aşağı doğru asıyorsanız ve aşağı sarkan kağıt iç kısma değil size dönük ise dominant bir kişiliğe sahip olduğunuz anlamına geliyor.

Tuttuğunu koparan ve lider ruhlu kişiliğe sahip olabilirsiniz.