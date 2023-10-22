Tuzu fazla kaçıranlar buraya! Bu basit yöntemlerle yemeğinizi kurtarabilirsiniz... Yemek yaparken dalgınlıkla veya ayarı kaçırarak tuzu fazla dökebiliyoruz. Bu durumu yaşadığımızda yemeği çöpe dökmek veya yememek gibi tercihlerde bulunuyoruz fakat yazdığımız önerilerle artık bu tercihleri yapmanıza gerek kalmayacak. Yemeğinizi tuzdan arındırmak artık çok kolay...

ensonhaber.com

Mutfaklarımızda yemek yaparken en çok yaptığımız hatalardan biri de dalgınlıkla yemeklerimize tuzu fazla kaçırmak.

Bazen tuzu yemeğe katıp katmadığımızı bilmeden bazen de ne yaptığımızı hatırlamadan bazen de düşüncelere daldığımızda tuzu fazla fazla ekliyoruz ve yemeğin tadım aşamasında hatamızla yüzleşiyoruz, giden emeğimize ve vaktimize üzülüyoruz.

Üstelik o kadar uğraş verip aç kalmayı başarmak da öfkelendirebiliyor bizleri. Fakat hayat böyle şeylere üzülecek, kızacak kadar değersiz olamaz.

Ölümden başka her şeyin çaresinin olduğu bu dünyada tuzu fazla kaçırdığımız yemekleri kurtarmanın da bir çaresi var.

Kalpler kırılmasın, sinirler gerilmesin, ağız tadı bozulmasın diye sizler için yemeklerinizi kurtarmanın yollarını aşağıya sıraladık…

Patates

Patates en çok sevilen ve en çok kurtarıcı rolünü üstlenen gıdalardan biridir. Yemeğinizi yaptınız ve tuzun fazla olduğunu fark ettiyseniz sakin olun ve hemen bir patates soyun ardından büyük parçalar halinde dilimleyin.

Dilimlediğiniz patatesleri yemeğinize ekleyin ve 10-15 dakika sonra yemeğin tadını kontrol edin. Kontrol ettiğinizde tuz tadı dengelendiyse patatesleri yemeğinizden çatal yardımıyla çıkarabilirsiniz.

Kesme şeker

Genelde zeytinyağı ile pişirilmiş yemeklerde çok tercih edilen şeker kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren gıdalardan biri.

Yemeğinize ne kadar tuz kattığınızı hatırlamak burada çok önemli diyebiliriz çünkü şekeri de yakın orada katarak tadı nötr hale getirmeniz gerekecek.

Eğer şekerin yemeğin tadını mahvedeceğinizi düşünüyorsanız bu düşüncenizden vazgeçmenizi öneririz çünkü denemekten zarar gelmez!

Süt

Sütü sadece çorbalarda tercih etmeniz yemeğinizin kıvamı ve tadı açısından önemlidir. Hazırladığınız çorbanın tuzu fazla kaçtıysa genelde su katarak kıvamının değişeceğini düşünenler oluyor fakat böyle düşünenlerin yanlış düşündüğünü söylemeden geçmeyelim.

Çorbaya su katarsanız sadece kıvamının yoğunluğunu değiştirirsiniz ve tuz yoğunluğuna pek etkisi olmaz ve yemeğinizin bütün tadını da bozabilir.

Kıvamı daha yoğun olan sütü tercih etmek hem çorba kıvamını bozmayacak hem de tuzun tadını dengeleyecektir.

Sirke

Sirke mutfağımızdan eksik olmayan gıdalardan biridir. Tuz fazla kaçtığında da yemeğinize eklediğinizde başarılı sonuç vermesiyle sizi utandırmayacağından emin olabilirsiniz.

Sirkeyi birkaç damla kontrollü bir şekilde damlatarak yemeğinizin tuz yoğunluğunu azaltabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerden birini uyguladığınızda yemeğinizde hiçbir problem kalmayacağından emin olabilirsiniz.

Afiyet olsun!