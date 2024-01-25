TV8,5 şifresiz yayınlayacağı 3 maçı açıkladı! İşte şifresiz izlenebilecek maçlar... TV8,5 kanalı bu hafta sonu yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Bu hafta Hollanda Ligi ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

28 Ocak Pazar

14:15 Heerenveen - Az Alkmaar

16:30 Feyenoord - Twente

21:30 Paok - Panathinaikos