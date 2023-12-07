TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar açıklandı. İşte 7-10 Aralık tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar merak ediliyor.

Futbolseverler şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu. Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 7 Aralık ile 10 Aralık arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu.

Bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 4 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

Şifresiz maçlar belli oldu

TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisi'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlıyor.

TV8,5'un yayın akışına göre bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nden 2, Hollanda Eredivisi'den ise 2 maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte bu haftanın maç programı..

7 Aralık Perşembe

18:00 Damac - Al Ittihad (TV8,5)

20:45 PSV - Heerenveen (TV8,5)

23:00 Feyenoord - Volendam

8 Aralık Cuma

18:00 Al Taee - Al Hilal (TV8,5)