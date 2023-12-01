TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz? TV8,5 kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte 1-3 Aralık tarihleri arasında TV8,5'ta yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

Her hafta sonu Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar merak uyandırdı.

Futbolseverler şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 1 Aralık ile 3 Aralık arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu.

Bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 4 mücadele TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Peki, TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı..

Şifresiz maçlar belli oldu

TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisi'de oynanan bazı kmaçları şifresiz olarak yayınlıyor.

TV8,5'un yayın akışına göre bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nden 1, Hollanda Eredivisi'den ise 3 maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte bu haftanın maç programı..

1 Aralık Cuma

21:00 Al Hilal-Al Nassr (TV8,5)

3 Aralık Pazar

14:15 Feyenoord-PSV (TV8,5)

16:30 NEC-Ajax (TV8,5)

18:45 Utrecht-AZ Alkmaar (TV8,5)