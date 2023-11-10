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TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 6 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz?

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 6 maç belli oldu! Bu hafta hangi maçlar şifresiz? Futbolseverler hafta sonu oynanacak maçları yakından takip ediyor. En çok merak edilenler arasında ise şifresiz olarak yayınlanacak maçlar yer alıyor. TV8,5 kanalının şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu..

ensonhaber.com TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlıyor. Futbolseverler şifresiz yayınlanacak maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu. Ücretsiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 10 Kasım ile 12 Kasım arasında yayınlayacağı maçları açıkladı. TV8,5 bu hafta sonu Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 6 mücadeleyi ekranlara getirecek. Peki, TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte yanıtı.. Şifresiz maçlar belli oldu TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisi'de oynanan bazı karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlıyor. TV8,5'un yayın akışına göre bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nden 2, Hollanda Eredivisi'den ise 4 maç şifresiz olarak ekrana gelecek. İşte maç programı.. 10 Kasım Cuma 18:00 Al Hilal - Al Taawoun (TV8,5) 21:00 Al Ittihad - Abha (TV8,5) 11 Kasım Cumartesi 23:00 Vitesse - Heerenveen (TV8,5) 12 Kasım Pazar 14:15 PSV - Zwolle (TV8,5) 16:30 Almere City - Ajax (TV8,5) 18:45 Feyenoord - AZ Alkmaar (TV8,5)