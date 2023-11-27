TV'de bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda?

27 Kasım Pazartesi günü oynanacak spor müsabakalarının hangi kanallarda yayınlanacağı sporseverler tarafından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağını sizler için araştırdık.
Salı günü oynanacak ve televizyonlarda yayınlanacak futbol ve basketbol maçları sporseverler tarafından ilgiyle merak ediliyor.
İşte 27 Kasım tarihinde televizyonda yayınlanacak futbol ve basketbol maçlarının programı..
Futbol maçları
20:00 Sivasspor - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)
20:00 Başakşehir - Pendikspor (beIN SPORTS 2)
20:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü (TRT Spor)
20:30 Verona - Lecce (S Sport 2)
22:45 Bologna - Torino (S Sport 2)
23:00 Girona - Athletic Bilbao (S Sport)
23:00 Fulham - Wolverhampton (beIN SPORTS 3)
Basketbol maçları
18:00 Ankaragücü - Gaziantep Basket (TRT Spor Yıldız)
19:00 Anadolu Efes - Manisa BŞB (beIN SPORTS 5)