Haberler



Bilgi



TV'de bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda?

TV'de bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda? 27 Kasım Pazartesi günü televizyonda yayınlanacak maçlar merak uyandırıyor. Bugün TV'de canlı olarak yayınlanacak maçları sizler için derledik. İşte maç programı..

ensonhaber.com 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak spor müsabakalarının hangi kanallarda yayınlanacağı sporseverler tarafından takip ediliyor. Bugün oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağını sizler için araştırdık. Salı günü oynanacak ve televizyonlarda yayınlanacak futbol ve basketbol maçları sporseverler tarafından ilgiyle merak ediliyor. İşte 27 Kasım tarihinde televizyonda yayınlanacak futbol ve basketbol maçlarının programı.. Futbol maçları 20:00 Sivasspor - Trabzonspor (beIN SPORTS 1) 20:00 Başakşehir - Pendikspor (beIN SPORTS 2) 20:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü (TRT Spor) 20:30 Verona - Lecce (S Sport 2) 22:45 Bologna - Torino (S Sport 2) 23:00 Girona - Athletic Bilbao (S Sport) 23:00 Fulham - Wolverhampton (beIN SPORTS 3) Basketbol maçları 18:00 Ankaragücü - Gaziantep Basket (TRT Spor Yıldız) 19:00 Anadolu Efes - Manisa BŞB (beIN SPORTS 5)