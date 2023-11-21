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TV'de bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

TV'de bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Televizyonda bugün canlı olarak yayınlanacak tüm maçları sizler için derledik. İşte 21 Kasım Salı günü televizyonda yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com 21 Kasım Salı günü oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağı sporseverler tarafından takip ediliyor. Bugün oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağını sizler için derledik. Salı günü oynanacak ve televizyonlarda yayınlanacak futbol ve basketbol maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. İşte 21 Kasım tarihinde televizyonda yayınlanacak futbol ve basketbol maçlarının programı.. Futbol maçları 19:45 Türkiye U21 - Norveç U21 (A Spor) 22:45 Cebelitarık - Hollanda (S Sport Plus) 22:45 Hırvatistan - Ermenistan (S Sport) 22:45 Galler - Türkiye (TRT 1) 22:45 Yunanistan - Fransa (S Sport 2) Basketbol maçları 21:30 JL Bourg - Türk Telekom (TRT Spor) 22:00 Telekom Bonn - Bursaspor (Tivibu Spor) 23:00 Paris Basket - Beşiktaş Emlakjet (TRT Spor) 23:00 Tenerife - Darüşşafaka (Tivibu Spor 1)