TV'de ilk! Güzelliğin Portresi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları İzleyiciler bu akşam gerilime doyacak. Güzelliğin Portresi korku filmi ilk kez televizyonda yayınlanıyor. Filmin detayları ise merak edilen konular arasında. Peki Güzelliğin Portresi filmi nerede çekildi? Filmin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

2019 yapımı gerilim-dram türündeki Güzelliğin Portresi filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İzleyicileri gerilime doyuracak olan filmin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturuyor. Filmin senaryosunu ise Pınar Bulut ve Onur Koralp kaleme alıyor.

Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Güzelliğin Portresi filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.

Netflix platformunda yayınlanan film için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diğer yandan filmin detayları merak ediliyor.

Peki Güzelliğin Portresi filmi nerede çekildi? Filmin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Güzelliğin Portresi konusu

Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur.

Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.

Oyuncu kadrosu

· Burçin Terzioğlu - Nisan

· Birkan Sokullu - Özgür

· Serkan Keskin - Oktay

· Melisa Şenolsun - Hilal

· Feridun Düzağaç - Asil

· Lara Tonka - Alin