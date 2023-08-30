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Twente - Fenerbahçe maçı hangi ne zaman, kaçta ve hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi? Abone Olun

Twente - Fenerbahçe maçı hangi ne zaman, kaçta ve hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile rövanş maçına çıkıyor. Deplasmanda oynanacak olan karşılaşma için geri sayım başladı. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı şifresiz mi?

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi rövanş maçları başlıyor… Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile eşleşti, ilk maçında 5-1’lik üstünlük kurdu. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Twente rövanş maçı ise, hem kulüp hem de Türk futbolseverleri için büyük bir heyecan kaynağı. Temsilcimiz, bir önceki maçtaki etkileyici performansını tekrarlayarak gruplara adını yazdırmak istiyor. Futbol tutkunları Twente - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar… Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sarı-lacivertliler, 31 Ağustos Perşembe günü (yarın) Twente ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. 20.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımda iki eksik! Sol kalça kasında 2'nci derece yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu’nun milli aranın ardından takıma dahil olacağı öğrenilirken, sakatlığı devam eden Emre Mor’un ayağındaki alçının çıktığı ve 10 gün sonra saha çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Fenerbahçe muhtemel 11 İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

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