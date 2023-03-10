Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? Sonunda Türkiye'ye de geldi! İşte Twitter Blue üyelik fiyatları... Twitter'ın mavi tık veren ücretli abonelik sistemi Blue'nun Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı merak ediliyordu. Merakla beklenen Twitter Blue sonunda Türkiye için de kullanıma sunuldu. Peki Twitter Blue üyeliği nasıl alınır? İşte üyelik fiyatları...

Twitter'ın ücretli abonelik sistemi olarak bilinen Twitter Blue, aylar önce Elon Musk tarafından duyurulmuştu Türkiye'de kullanıma sunulup sunulmadığı merak edilen özellik, sonunda Türkiye'ye de geldi. Android için henüz kullanılamayan özellik, bilgisayar üzerinden ve İOS üzerinden kullanılabiliyor. İşte üyelik fiyatları...

Twitter Blue Türkiye'ye geldi

Twitter’ın son olarak 12 Aralık'ta yayınladığı ancak daha sonra yayından kaldırıp geri yayımladığı abonelik hizmeti Twitter Blue, artık Türkiye'den de başvuru alabiliyor.

Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılan ve mavi tik, daha az reklam, daha uzun video gibi farklı özellikler barındıran abonelik sistemi geçtiğimiz aylarda Android kullanıcıları için başvuruya ve kullanıma açılmıştı.

Twitter Blue Türkiye üyelik fiyatları ne kadar?

Ülkemizde de kullanıma sunulan Twitter Blue'nun üyelik fiyatları ise merak ediliyor.

Twitter Blue'nun abonelik sistemi ABD’de web için 8 dolara, iOS ve Android içinse 11 dolara satılmaktaydı.

Twitter Blue'nun Türkiye için uyguladığı fiyatlar ise şöyle oldu:

WEB üyeliği: Aylık 150 TL, Yıllık indirimli fiyat 1.569 TL (Aylık 130,83 TL'ye geliyor)

iOS üyeliği: Aylık 209 TL Yıllık indirimli fiyat 2.199 TL (Aylık 183,25 TL'ye geliyor)

ANDROİD üyeliği: Aylık 209 TL Yıllık indirimli fiyat 2.199 TL (Aylık 183,25 TL'ye geliyor)