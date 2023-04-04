Elon Musk yine işbaşında! Twitter logosu neden değişti? Twitter'daki kuş neden köpek oldu? Twitter kullanıcıları, simgesi mavi kuş olan sosyal medya platformunda Dogecoin köpek logosu ile karşılaşınca şoke oldu. Peki Twitter logosu neden değişti? Twitter logosu neden Dogecoin oldu? Gözler Elon Musk'a çevrildi...

Sosyal medya platformu Twitter, hafızalarda "mavi kuş" simgesi ile yer alıyor. Milyonlarca Twitter kullanıcısı, siteye girerken büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mavi kuşun yerine köpek görenler, hemen sorgulamaya koyuldu. Twitter logo değişikliğine dair gözler Elon Musk'a çevrildi. Peki, Twitter logosuna ne oldu, neden değişti? Twitter amblemi neden köpek oldu? İşte ayrıntılar... Twitter logosu köpek oldu Twitter'ın kullanıcıları 3 Nisan Pazartesi günü saat 20.30 itibarıyla hem telefondan hem de bilgisayardan siteye giriş yapanlar logonun değiştiğini gördü. Normalde mavi kuş sembolüne sahip olan Twitter'ın logosu Dogecoin üzerinde yer alan Shiba cinsi köpek oldu. Değişikliğe dair Elon Musk'a çevrilen gözler yanıtsız kaldı. Musk, herhangi bir açıklama yapmadı. Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. Dogecoin uzun süredir Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın favori kripto paraları arasında yer alıyor.