Twitter (X) ve Facebook çöktü mü? Twitter (X) ve Facebook ne zaman düzelecek?

Haber Merkezi

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformlarına 23 Ekim Cuma günü saat 17.00 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

Sosyal medya hesaplarına giremeyen kullanıcılar tarafından Instagram haricinde Twitter (X) ve Facebook’a erişim sorunu yaşanmasının nedenini araştırıyor.

Yaşanan bu erişim sıkıntısının ise Ankara’da yaşanan terör saldırısı ile alakalı olabileceği düşünülüyorken sosyal medya kullanıcıları Twitter (X) ve Facebook’un ne zaman açılacağı merak ediliyor.

TWITTER (X) VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ 23 EKİM 2024

Ankara TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısının ardından getirilen yayın yasağı sonrasında sosyal medya platformlarına da erişim sorunu yaşanıyor

Platformların yetkililerinden henüz herhangi bir açıklama bulunmuyorken Insgram’ın yanı sıra Facebook ve Twitter (X) üzerinden saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşılması nedeniyle sosyal medya platformlarına kısıtlama uygulandığı tahmin ediliyor.

Kullanıcılar, erişim sıkıntısı yaşanan platformların ne zaman açılacağını merak ederken yetkililerden konuyla alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor.