'Twitter'a rakip olacak' denilmişti! Bluesky davet kodu nasıl alınır? Bluesky nedir, nasıl kullanılır? Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, "Bluesky" isimli yeni uygulamasıyla dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'a rakip oluyor. Ünlü sosyal medya devini tarihe gömebileceği konuşulan Bluesky uygulamasına nasıl üye olunacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Bluesky davet kodu nasıl alınır? İşte üyelik yöntemi...

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, zaman içerisinde değer kaybetmiş ve kullanıcı kaybı da yaşanmıştı. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Musk'a rakip olarak yeni bir uygulamayı piyasaya sürdü. Zamanla Twitter'ı bitirebileceği söylenen yeni Bluesky platformunun özellikleri ve platforma nasıl üye olunacağı merak edildi.

Bluesky nedir, nasıl kullanılır?

Bluesky platformu, 3 aylık deneme sürecinin ardından Bluesky, Android tabanlı telefonlarda erişime açılmış oldu. Deneme sürümü dahi kullanıcılarda büyük merak uyandırırken, Bluesky yeni özelliğiyle de oldukça dikkat çekti.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Bluesky'ı denemek isterken, platform kullanıma açıldığında kullanıcılar şaşkınlığa uğradı. Çünkü Bluesky platformu Twitter'dan ve diğer uygulamalardan farklı olarak kullanıcı adı ve şifre ile direkt olarak üyelik kabul etmiyor.

Platformda oturum başlatmak için kullanıcıların bir davetiye kodu alması gerekmekte. Bu sayede alınan davet kodu ile beraber uygulamaya giriş yapılabilmekte.

Bluesky platformu, diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak merkezi olmayan bir ağ sistemi ile işliyor. Uygulama aslında Twitter'ın basitleştirilmiş bir sürümü olarak ifade ediliyor. Ayrıca Bluesky'da paylaşılan gönderiler beğenilip alıntı yapılabiliyor.

Bluesky davet kodu nasıl alınır?

Öncelikle kullanıcıların uygulama için oluşturulan web sitesine giriş yapması gerekmekte. Sonrasında web sitesi üzerinden e-posta hesabına bir davetiye kodu talep edilmesi gerekiyor. Eğer talepte bulunan kişinin talebi, Bluesky tarafından kabul edilirse e-posta hesabına davet kodu iletiliyor.