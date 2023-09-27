Üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi.. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. İşte üç ayların başlayacağı tarih..

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Mevlid Kandili'nin dün idrak edilmesiyle birlikte bazı vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Binlerce kullanıcı internette 2024 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için aramalar yapıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu.

Peki, 2024 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak. İşte üç ayların başlayacağı tarih..

Üç aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2024 yılında üç aylar başlangıcı olan Recep'in ilk günü 12 Ocak Cuma 2024 tarihine denk geliyor.

Şaban ayı 11 Şubat Pazar 2024, Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde başlayacak.