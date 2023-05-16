Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? 16 Mayıs Kanal D yayın akışı Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki bu akşam Üç Kız Kardeş var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak. İşte 16 Mayıs Kanal D yayın akışı...

2023 Türkiye genel seçimlerinin sona ermesinin ardından dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanması bekleniyordu. Ancak dün akşam Yasak Elma dizisinin ekranlarda yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından bazı dizilerin yerine seçim özel programları yer alıyor. Her salı Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Üç Kız Kardeş, Kanal D yayın akışında yer almadı. Peki Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam yok mu? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı... Üç Kız Kardeş bu akşam var mı? Kanal D ekranlarında bu akşam Cumhurbaşkanı Özel Yayını yer alacağı için Üç Kız Kardeş dizisi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 23 Mayıs Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Kanal D yayın akışı · 13:00 Gelinim Mutfakta · 16:00 Aşk ve Umut · 17:00 Hicran · 18:40 Kanal D Ana Haber · 20:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını · 22:00 Gökdelen · 00:15 Camdaki Kız