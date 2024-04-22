Uçakların beyaz renge boyanmasının nedeni bakın neymiş… Çoğu uçağın ortak özelliği renkleridir. Her ne kadar farklı havayolu şirketine ait olsalar da genellikle beyaz renklidirler. Peki uçaklar neden beyaz renge boyanır işte nedeni…

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Çoğu uçağın en belirgin ortak özelliği gözde renkleridir. Farklı markalara ait olmalarına rağmen renkleri aynı olan uçaklar aslında ince bir detay düşünülerek beyaz renge boyanmışlardır.

Birçok kişinin belki de kolaylık olsun diye standart olarak üretildiğini düşündüğü beyaz renkli uçaklar aklınızın ucundan bile geçmeyecek o detay düşünülerek beyaz renge boyanmışlar.

İlginç bir şekilde uçaklar her zaman beyaza boyanmıyordu. Havacılık tarihinin ilk dönemlerinde pek çoğu hiç boyanmıyordu ve cilalı alüminyum gövdeleri açığa çıkıyordu. 1970'li yıllarda trendler değişmeye başladı ve uçaklar renklenmeye başladı.

Peki yaygın olarak beyazın tercih edilmesinin sebebi neydi? Onca renk arasından neden beyazda karar kılındı, işte detayı…

Neden beyaz renk?

Uçakların renklendirilmesinde kullanılacak olan boyanın hem dayanıklı hem de hafif olması önemlidir. Çünkü uçağın sahip olduğu ağırlığın her bir kilosu, kalkış ve uçuş esnasında yakılan yakıtı arttırır.

Boyanmada beyazın tercih edilmesinin asıl nedeni ise, bu rengin albedo değerinin yüksek oluşu en önemli etkendir. Yani beyaz, kendisine çarpan ışığın çoğunu yansıtırken koyu pigmentler, güneş ışığını emer.

Bu da koyu renkli bir boyanın, aşırı ısıya ve kabinin soğutulması sırasında daha fazla yakıt harcamasına sebep olduğu anlamına gelir. Hâliyle bu ekstra yakıt da havayolları için çok daha fazla maliyettir.

Çünkü koyu pigmentler, UV radyasyonunu daha fazla emerek boyadaki molekülleri parçalar. Böylece uçakları en açık renk olan beyaza boyamak, güneş radyasyonundan kaynaklanan hasarı ve ısıyı, en aza indirir.

Avantajları saymakla bitmiyor...

Beyaz boyanın tercih edilmesindeki tek avantaj bu da değildir. Farklı bir avantaja değinecek olursan askeri uçaklar genellikle asfalta veya puslu gökyüzüne uyum sağlamak için griye boyanırken, diğer çoğu uçağın asfaltta mümkün olduğunca görünür olması gerektiğinde beyaza boyanması tercih edilir.

Beyaz boya aynı zamanda uçağın dış kısmındaki çatlakların ve diğer farklı hasarların tespitini de kolaylaştırır. Genellikle uçakların beyaz renkte olmasının nedenlerini toparlayacak olursak, ısıyı azaltmaları, para tasarrufu sağlayarak maliyeti düşürmeleri ve güvenliği arttırdığı için beyaz renk tercih edilir.