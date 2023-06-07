Üçkağıtçı filmi nerede çekildi? İşte Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncu kadrosu Yeşilçam’ın efsanelerinden biri olan Üçkağıtçı, bu akşam izleyici ile buluşacak. İzleyiciler filmin nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. İşte Üç Kağıtçı çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu…

Bir dönem Yeşilçam’a damga vuran, 1981 yapımı Üç Kağıtçı filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Türk sinema tarihinin klasiklerinden biri olan Üç Kağıtçı filmi günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yapımcılığını Yahya Kemal’in üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Natuk Baytan üstleniyor. Başrolünde usta sanatçı Kemal Sunal’ın yer aldığı film için arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Filmin konusu ve oyuncuları merak edilen konular arasında. Peki Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi? Konusu nedir ve oyuncular kimler? İşte detaylar… Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi? 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filmi İstanbul Zekeriyaköy’de çekilmiştir. Konusu Rıfkı, ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne döner. Fakat köye gelir gelmez adı ermişe çıkar. Rıfkı, yağmur duasına çıkan köylüler için yarım saat içinde yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar. Evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağı kaldırır. Oyuncu kadrosu · Kemal Sunal - Rıfkı · Ülkü Özen - Nuriye · Ali Şen - Satılmış Ağa · Turgut Özatay - Armutlulu Hasan · Nizam Ergüden - Sabri · Reha Yurdakul - Kahveci Rıza · Hakkı Kıvanç - Mustafa · Arap Celal - Köylü · Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki